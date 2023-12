Il weekend sarà col sole, ma abbassa ancora le temperature. Da domenica però farà più caldo

Tra oggi e domani entrerà un po' di aria fredda da est con gelate notturne in pianura. In montagna già da domenica il caldo si farà sentire con un rialzo piuttosto netto causa anticiclone in arrivo da ovest. Assenza pressochè totale di precipitazioni. Nebbie anche persistenti su zone di pianura più basse.

Temperature massime in calo in pianura soprattutto domani, con valori anche sotto i 10 °C, mentre in montagna dopo uno lieve calo già da domenica risaliranno velocemente con forte inversione termica rispetto alla pianura. Minime attorno lo 0 o poco sotto in pianura con gelate piuttosto secche domani mattina. Poi possibile brina in zone con nebbia o alta umidità stagnante. In seguito temperature in risalita anche in pianura da lunedì con massime anche fino 14/15 °C e minime quasi ovunque positive. Venti assenti o deboli variabili.