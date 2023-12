Il 23 dicembre Chivasso festeggia l’arrivo del Natale con un pomeriggio di musica

Chivasso festeggia l’arrivo del Natale con un pomeriggio di musica: un’atmosfera magica, fatta di note e arte sotto il cielo natalizio. Un evento indimenticabile con esibizioni dal vivo, sorprese e molto altro!

Sabato 23 dicembre, dalle 15 alle 18:30, piazza della Repubblica si riempie di musica e divertimento per tutti, con un evento organizzato da TOradio e promosso da città di Chivasso, ASCOM Confcommercio Chivasso e Distretto Urbano del Commercio di Chivasso.

Un’occasione di festa dove si succederanno molti artisti: Ekimera (cantautrice piemontese), Simone Bernini (musicista e cantante già affermato), Emme (solista rocker), JuniorMuzic (nome d’arte del musicista Fernando Giovanni Barbusca), Hoshi (musicista), Imma Schiena (poetessa e attrice teatrale), Raffaele Poggio (cantante, attore e modello), Fabio Cavallari (comico), Carlo De Benedetto (comico televisivo), Trenii (artista).

Gli speaker di TOradio Maurizio Cimmino (“Wake Up”) e Andrea ‘Frisk’ Lazzero (“PronTOradio”), con la coconduzione di Cosimo Alfano (“Parla con Cosimo”) animeranno il pomeriggio con musica, sorprese, immancabili canzoni di Natale e gadget offerti al pubblico.

Il grande Natale di TOradio è a Chivasso, un appuntamento immancabile per aprire le feste al meglio. Per seguirci, a Natale e tutto l’anno, FM 88.5, DAB+, App e in streaming su www.toradio.it.