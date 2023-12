Pomeriggio di cortei, nel centro di Torino: dai Pro Palestina alle attiviste di Non una di meno

Anche quello di oggi è un sabato pomeriggio scandito da alcune manifestazioni, nel centro di Torino. In particolare, dalle 14 si tiene quello Pro Palestina che si muove da piazza Statuto, mentre dalle 15 si sono date ritrovo le attiviste di Non una di meno . A seguito della presenza di cortei, ci saranno alcune modifiche anche al servizio di trasporto pubblico. Con Gtt che fa notare che " le linee Gtt subiranno variazioni nei percorsi e possibili ritardi diffusi. La situazione sarà monitorata e gestita con personale sul posto. Consigliamo di spostarsi con congruo anticipo ".

"Pro Palestina", ritrovo alle 14: piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, Rondò Rivella, corso Regina Margherita, corso san Maurizio, via Rossini, via Po, piazza Castello.

"Non una di meno", ritrovo alle 15: piazza Castello, via Po, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice.

Durante la manifestazione, alcune attiviste con il viso coperto dal passamontagna hanno acceso dei fumogeni e hanno scritto davanti al palazzo che fino a poco fa ospitava la Regione lo slogan "Lo Stato non ci cura".