Premio dell’assicurazione troppo alto? Ecco 5 consigli per ridurlo che forse non conoscevate ancora

Il costo della vita continua a lievitare in Italia e oggi diventa sempre più difficile per una famiglia riuscire a sostenere le spese di un tempo. Se da una parte si rinuncia in molti casi ad un’uscita al ristorante o a un week end fuori porta per far tornare i conti, dall’altra dobbiamo ammettere che ci sono delle spese che purtroppo non possono essere eliminate.

Un esempio è l’RC della vostra auto: nel caso utilizzate la macchina per recarvi al lavoro (o anche semplicemente per fare la spesa ed esigenze varie personali) è obbligatorio avere almeno la polizza per la responsabilità civile e si tratta molto spesso di una spesa non trascurabile.

L’altra brutta notizia, come riportato anche in questo articolo di Quattroruote.it, riguarda l’aumento dei premi che mediamente vengono richiesti: nel mese di giugno di quest’anno si è registrato un aumento di circa il 5% e tale somma è destinata a crescere. Partendo da un premio medio di 400 €, vi renderete subito conto che non è una somma trascurabile.

Fortunatamente esistono alcune semplici strategie che possono aiutarvi a ridurre il premio dell’assicurazione RC e nelle prossime righe proveremo ad approfondirle insieme.

Fare più preventivi per scegliere il meno caro a parità di servizi

Il mondo delle assicurazioni negli ultimi anni si è diffuso in modo notevole anche online. Se una volta andavate dall’agente plurimandatario di fiducia nell’ufficio più vicino, oggi è possibile confrontare il preventivo di più compagnie direttamente da pc o smartphone in pochi click.

È possibile chiedere quindi una quotazione sui siti ufficiali delle varie compagnie (o su portali comparatori) e scegliere così quello che a parità di servizi offerti costa di meno.

In questo nostro articolo abbiamo anche raccolto alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a scegliere nello specifico il miglior preventivo online, ma ci sentiamo inoltre di aggiungerne un altro. Confrontare le assicurazioni online è vantaggioso, ma molto spesso si rischia di stipulare la polizza con una società che risulterà difficile da contattare nel momento di apertura di un sinistro.

Potreste sempre affidarvi a compagnie online che però hanno anche sedi fisiche sul territorio. Esempio calzante è la famosa Unipol Sai, che sul suo sito dedica una sezione ai preventivi per l’assicurazione auto. Potrete quindi ricevere la quotazione via mail e poi sottoscriverla nell’ufficio a voi più vicino, in modo da godere al contempo di un eventuale risparmio e del servizio clienti affidabile.

I bonus di benvenuto

Come viene anche detto in questa notizia, in Italia è stato da tempo abolito il tacito rinnovo dell’assicurazione rc dell’auto. Questo significa che alla scadenza del contratto non dovrete dare alcuna disdetta e potrete semplicemente cambiare compagnia, sottoscrivendo una nuova polizza.

Molto spesso le compagnie creano delle offerte molto vantaggiose per acquisire clienti, per poi fare leggeri aumenti negli anni successivi. Cercate attentamente le offerte e fate in modo di confrontarle con la vostra polizza attuale per riuscire a risparmiare ulteriormente.

Come viene pagata l’assicurazione

Notiamo che una buona pratica intrapresa dalle assicurazioni è quella di aver introdotto la polizza frazionata, utile sia per chi ha bisogno di una copertura per specifici momenti dell’anno che per le persone che vogliono diluire il pagamento del premio in più rate, in modo da non avere una grossa spesa da fare tutta insieme.

La polizza frazionata a volte prevede alcuni interessi, in quanto la compagnia si tutela su eventuali ritardi o mancati pagamenti.

Per questo motivo, se il vostro scopo è in assoluto il risparmio, vi suggeriamo di non procedere per questa strada. In alternativa potrete sfruttarla grazie all’utilizzo di un pagamento con carta di credito: in questi casi la compagnia non richiede quasi mai interessi aggiuntivi.

Sapete cos’è la scatola nera?

La scatola nera, a cui abbiamo anche dedicato un articolo di approfondimento che suggeriamo di leggere, è uno strumento che vi farà diminuire il premio sulla RC auto.

Grazie a questo dispositivo, di cui dovete approvare l’installazione, la compagnia potrà avere tutti i dati del veicolo nel momento di un sinistro (velocità di percorrenza, posizione e non solo), in modo da semplificare la valutazione delle colpe dell’assicurato.

I tempi di valutazione si accorciano, la compagnia assicurativa si espone molto di meno alle cosiddette “truffe sulle assicurazioni” e di conseguenza tenderà a ridurre il premio richiesto.

Le garanzie accessorie: servono davvero tutte

L’ultima accortezza che vi suggeriamo è quella relativa alla valutazione delle garanzie accessorie. Le compagnie cercano chiaramente di aggiungerle, in quanto permettono loro di dare un miglior servizio di tutela al cliente e al contempo aumentano fatturato e utili.

D’altro canto non sempre sono spese vantaggiose, specialmente quando si cerca solamente di risparmiare: furto e incendio, atti vandalici, cristalli e non solo sono spesso coperture che diventano un dispendio di denaro quando il veicolo è ormai datato e ha un bassissimo valore commerciale.