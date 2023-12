La droga viaggiava su un monopattino: a Nichelino scattano le manette per un 17enne di origine straniera

E adesso l'ultima moda è quella di far viaggiare la droga su un monopattino, magari condotto da un minorenne, per eludere più facilmente i controlli. Ma i carabinieri di Nichelino hanno pensato bene di andare a verificare più fondo e hanno fatto scattare le manette per un 17enne di origine straniera, con l'accusa di spaccio di hashish.

Scantinato di un supermarket come base

Il giovane effettuava le consegne su un monopattino motorizzato sfrecciando per la città, usando lo scantinato di un supermarket come base per tagliare, impacchettare e nascondere le dosi, il tutto all'oscuro del personale, che non usava mai quei locali.

Agiva da solo o aveva anche dei complici?

Possibile che il 17enne non abbia agito da solo, visto che sono stati trovati anche parti di un paio di scooter rubati, oltre a circa due etti di droga. Le indagini adesso mirano a capire proprio se il giovane aveva anche dei complici.