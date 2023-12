Torino, a Natale sono tutti pazzi per la "Nuvola" di Ghigo: coda in via Po

Decine di persone in fila per aggiudicarsi

Tutti pazzi per la "Nuvola" di Ghigo: sono state decine, infatti, le persone che nel pomeriggio di ieri hanno aspettato pazientemente in coda per accaparrarsi il tradizionale dolce natalizio preparato dalla storica pasticceria di via Po a Torino.

Un pezzo pregiato del Natale



La lunga fila fuori da Ghigo non poteva non catturare l'attenzione dei passanti che, con l'inesorabile avvicinarsi di Natale, erano a caccia dell'ultimo regalo o dell'ultima prelibatezza da mettere in tavola al cenone della vigilia o al pranzo. La "Nuvola", a proposito, rappresenta sicuramente uno dei pezzi più ambiti e pregiati.

La “Nuvola” di Ghigo



La "Nuvola di Ghigo" è un pandoro ricoperto di crema di burro e zucchero a velo. Nei cartelli appesi alle pareti della pasticceria viene descritta la modalità per assaporarla al meglio: "Prodotto - si legge - con lievito naturale e senza conservanti , deve essere consumata preferibilmente entro una settimana dall'acquisto per apprezzarne appieno la fragranza e la morbidezza; conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e dal freddo”.