Alcol vietato, no botti e controlli ai varchi: regole e divieti per i concerti di Capodanno e 1° gennaio a Torino

Torino saluta il 2023 sulle note dello Stato Sociale, Mace e Teenage Dream Party. Sono questi alcuni degli artisti protagonisti del concerto gratuito di Capodanno, che anche quest'anno si svolgerà in piazza Castello. Ad aprire la serata alle 21 sarà la Corale Universitaria di Torino, la più antica d'Italia, che interpreterà il Gaudeamus Igitur, inno ufficiale delle Universiadi.

Hit del 2000

Il 31 dicembre in piazza Castello saranno poi protagoniste le hit degli anni 2000 di Disney Channel con il Teenage Dream Party, nato dall'idea di Valentina Savi.

1° gennaio

Torino accoglierà anche il primo gennaio all'insegna della grande musica con uno spettacolo, nel solco della tradizione europea dei grandi concerti di Capodanno, che uscirà dai grandi teatri per proporsi gratuitamente in piazza a tutta la città. Alle 16.30 sul palco di piazza Castello salirà l'Orchestra Filarmonica di Torino con un programma che spazia dal Flauto Magico di Mozart all'Aida di Giuseppe Verdi

Stop agli alcolici

Visto l’elevato afflusso di persone – a Capodanno saranno ammessi circa 10mila spettatori dotati di codice Qr al momento delle registrazione, mentre il 1° gennaio circa 8 mila ad ingresso libero – il Comune detta le regole di sicurezza. Nella zona rossa (piazza Castello/piazzetta Reale/Giardini Reali/via Palazzo di Città è zone limitrofe) sarà vietato introdurre alcolici sia per la notte del 31 dicembre, che per il 1° gennaio.

I varchi

Per entrambi gli eventi il pubblico potrà accedere a piazza Castello tramite sei varchi ( piazza San Giovanni (riservato a persone con disabilità, albergati e accreditati); via Garibaldi / via XX Settembre; via Pietro Micca / XX Settembre; via Roma / via Cesare Battisti; via Po / via Bogino; viale Primo Maggio). Per lo spettacolo del 31 dicembre gli ingressi all’area saranno aperti al pubblico alle ore 19, mentre per lo spettacolo dell’1 gennaio saranno aperti alle ore 14.30.

Il materiale vietato

In entrambi i casi sono previsti controlli di sicurezza per impedire l’ingresso di oggetti vietati quali bottiglie di vetro, lattine, bombolette spray, aste o bastoni, armi, materiale esplosivo, fuochi d’artificio,.. Sarà inoltre vietato introdurre biciclette, monopattini o altri mezzi di trasporto. Vietato anche il lancio di lanterne volanti.

Stop ai mezzi

Sia il 31° dicembre che il 1° gennaio è previsto il divieto di sosta nelle vie e zone limitrofe a piazza Castello, con rimozione forzata dei veicoli. A ridosso degli eventi è previsto anche lo stop al transito di tutti mezzi, compresi bus, bici e monopattini: i pullman verranno quindi deviati. All'interno dell’area rossa potranno circolare a piedi esclusivamente i residenti e gli spettatori dei due concerti.