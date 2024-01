Capodanno 2024, Barriera di Milano sommersa dalla "scia" dei fuochi d'artificio [FOTO]

Capodanno 2024 ha colorato l'Italia con i fuochi d'artificio tradizionali, e anche Torino (nonostante i divieti del Comune) ha fatto la sua parte per gli spettacoli pirotecnici del nuovo anno. Ecco perché, in questi giorni, continua a svegliarsi sommersa dai residui dei festeggiamenti.

In Barriera di Milano , probabilmente non solo a causa della notte di capodanno, continuano ad arrivare le segnalazioni di strade invase dalle cartucce e dai rifiuti provenienti dai fuochi d'artificio e da altro materiale pirotecnico. Ma soprattutto arrivano denunce riguardo ai problemi che i botti di capodanno hanno generato: panchine rotte, cestini sommersi dai rifiuti e le strade ricoperte dalla cenere dei fuochi d'artificio.

Non bastavano solo i petardi a far allarmare gli animali e le persone durante i festeggiamenti, preoccupa infatti il ritrovamento del bossolo di un proiettile, probabilmente sparato in questi giorni per i festeggiamenti, nei pressi di via Ozegna.