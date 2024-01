La Befana vien... in città: tutti gli eventi e le iniziative per bambini e famiglie

Per l'Epifania la città ospita eventi e iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie

Il 6 gennaio dalle 10.30 alle 13 la befana arriva in piazza Castello per accogliere bambini e visitatori e scattare foto indimenticabili durante il tour su tram storico.

Sarà possibile viaggiare nel centro Città su una sorta di “museo in movimento” dove è possibile rivivere la storia della città. Il tutto in compagnia della befana. Accesso libero e senza prenotazione.

Anche diversi musei e gallerie di Torino restano aperti per la festa dell'Epifania con laboratori e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Museo del Cinema

Ore 17

Al cinema nulla è impossibile: volare sulla scopa come la befana, animare oggetti o creare una perfetta copia di sé! Un laboratorio per sperimentare la magia degli effetti speciali e dei trucchi cinematografici. I partecipanti riceveranno il video realizzato durante il laboratorio. Per bambini dagli 8 anni.



Gallerie d’Italia

Ore 16

Per festeggiare la giornata del 6 gennaio 2024, le Gallerie d’Italia – Torino offrono la possibilità di partecipare a una visita speciale: ci divertiremo a visitare le sale della mostra Luca Locatelli. The Circle e insieme scopriremo come creare delle fantastiche calze per la Festa della Befana partendo da tessuti di scarto. Attività consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni.

MAcA

Ore 16

In occasione del 6 gennaio il Museo A come Ambiente ha in programma un appuntamento davvero molto speciale. Per iniziare l’anno nel migliore dei modi passa al MAcA e partecipa al laboratorio “La Befana vien di notte: giochi, sostenibilità e tanta curiosità”. Aiuteremo la Befana a realizzare dei bellissimi giochi e scopriremo insieme che con un po’ di fantasia si possono costruire meravigliosi oggetti divertenti e sostenibili. E per i partecipanti in regalo la bellissima borraccia firmata MAcA, per iniziare l’anno da veri ECOEROI. L’appuntamento con il laboratorio “La Befana vien di notte: giochi, sostenibilità e tanta curiosità” è per sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.00 (durata: 2 ore), costo 6 euro (per i bambini partecipanti, 1 accompagnatore gratis). Età consigliata: 6 – 80 anni.

Pinacoteca Agnelli

Ore 16

In che modo artiste e artisti raffigurano il mondo che li circonda? Il grande panorama urbano di Dominique Gonzalez-Foerster, l’installazione testuale dei SUPERFLEX che celebra aree di città un tempo periferiche, le vedute di Canaletto e Bellotto sono alcune delle opere al centro del percorso per famiglie. Con approccio dialogico e ludico grandi e piccoli saranno coinvolti in un’attività dedicata ai molteplici modi con cui si può osservare la realtà e ai differenti punti di vista che si possono adottare per rappresentare luoghi e personaggi che li abitano.

MUSLI

Ore 15.30

Un viaggio fra le sue iconografie e le filastrocche più e meno note sulla Befana.

I laboratori didattici hanno una durata di circa un’ora e mezza e si rivolgono alle famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i partecipanti ai laboratori che vogliono visitare anche il Percorso Scuola, si consiglia la visita delle 15.30 che termina in tempo per l’inizio del laboratorio.