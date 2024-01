Nichelino, 3 milioni di ragioni (e di euro) per riqualificare l'intera area di via Prali

La chiusura decisa nell'agosto del 2020 era stata "una scelta complessa e difficile da prendere, ma necessaria", aveva spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. Nel luglio dello scorso anno sono partiti i lavori per la costruzione della nuova scuola elementare Papa Giovanni, un progetto da oltre 4 milioni di euro, che porterà ad una intera riqualificazione dell'area.

Investimento di 3 milioni per riqualificare l'intera via Prali

Gli studenti (e le famiglie), dopo essere stati costretti ad 'emigrare' per un anno alla Marco Polo, non potevano essere accontentati da una soluzione ponte. "I problemi strutturali della vecchia scuola erano stati evidenziati da una perizia statica: avremmo potuto optare per un intervento meno oneroso, ma fra 10 o 15 anni al massimo saremmo tornati allo stesso punto, per questo abbiamo deciso di optare per una scelta radicale", ha spiegato Tolardo. Ed allora ecco che, dopo aver acquisito (non senza difficoltà) l'area di via Prali, il Comune ha scelto di edificare una scuola interamente nuova e, nel contempo, ha deciso di demolire la vecchia Papa Giovanni di via Boccaccio.

Sarà demolita la vecchia Papa Giovanni

Gli alunni, infatti, sono stati spostati nel plesso di via Trento per ragioni di sicurezza quando i tecnici valutarono molto serio il deficit strutturale della scuola sita nel quartiere Oltrestazione. Siccome il Comune sta costruendo la nuova scuola nello stesso quartiere, in via Prali, si è deciso di approvare in una delle ultime giunte del 2023 la demolizione del vecchio edificio e riqualificarlo ad area verde e parcheggio.

Area verde e parcheggio al suo posto

Si annuncia un intervento dal costo complessivo di 7 milioni di euro. L'investimento per la nuova Papa Giovanni è di oltre 4 milioni, finanziati dall'Amministrazione, ai quali si aggiungeranno circa 2 milioni e 900 mila euro per quelli che saranno gli interventi di risistemazione dell'area di via Prali: fognature, illuminazione pubblica, marciapiedi, nuova rotatoria e un ampio parcheggio.

"E' un'opera che regalerà nuova vita all'intero quartiere", ha spiegato l'assessora ai Lavori Pubblici Giorgia Ruggiero. "Quando siamo riusciti a trovare il modo di far rinascere la Rodari, grazie ai fondi del Pnrr, abbiamo sempre avuto in mente che la Papa Giovanni era una priorità, lavorando per arrivare a questo risultato".