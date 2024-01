Inaugurata la linea 20, Pescarito ha finalmente il suo bus: "Servirà 300 aziende"

Come annunciato, da oggi è attiva la nuova linea 20 Gtt, che collega Torino alla zona industriale di Pescarito, sul territorio di San Mauro, e viceversa. Ad inaugurare ufficialmente il bus sono state la sindaca della cittadina Giulia Guazzora e l'assessora ai trasporti di Torino Chiara Foglietta.

Il bus 20 avrà un ruolo decisivo per una zona servita per la prima volta dal trasporto pubblico: "Si tratta - sottolinea Guazzora - di un intervento importantissimo per tutta San Mauro e per Pescarito in particolare perché servirà 300 aziende con un bacino di 3mila lavoratori".

Le ricadute sono degne di nota anche per Torino: "Questo nuovo percorso della linea 20 - spiega Foglietta - è il frutto delle interlocuzioni proficue che sto portando avanti con i territori, come già dimostrato dalle linee 8 e 18: nel 2024 vedremo i risultati di questo lavoro che intende produrre proposte condivise. Da tempo veniva richiesto il tpl da chi lavora qui, oggi abbiamo fatto un passo importante grazie al lavoro con San Mauro".

A gioire sono anche bimbi e famiglie: "Lo useremo tantissimo - dichiara Patrizia Garrone, coordinatrice della scuola dell'infanzia paritaria e asilo nido Bimbo Porto - per spostarci nei comuni limitrofi per le gite e anche i nonni avranno la possibilità di venire a prendere i propri nipoti; anche chi vorrà scegliere la nostra scuola sarà incentivato".