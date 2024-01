Terrore al Lingotto: tenta di derubare un'anziana fingendosi un tecnico, ma dopo i sospetti la aggredisce

Prima ha tentato di entrare a casa della signora per derubata, fingendosi un tecnico, poi ai sospetti della vittima l'ha aggredita e rapinata. È questa la storia degli attimi di terrore vissuti ieri sera al Lingotto, in via Cercenasco numero 19, da L.Z di 88 anni.

Alla porta della pensionata, intorno alle 19, ha bussato un uomo ben vestito e con il volto coperto da una mascherina e cappello. Il malvivente ha cercato in un primo momento di farsi consegnare, con la scusa di un guasto tecnico, i gioielli in oro dell'anziana.

Il rapinatore è così riuscito a scappare, con un bottino di circa 30 mila euro in monili e altri preziosi. Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri: la vittima non ha riportato fortunatamente gravi ferite, ed ha rifiutato il ricovero in ospedale, ma è molto provata. I militari dell'Arma stanno facendo le indagini per individuare l'uomo.