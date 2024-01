Con un So.rri.so Nichelino e Fondazione Operti danno credito a chi è in difficoltà: 20 mila euro per famiglie e imprese

Anche se il Covid oggi non è più un'emergenza, la crisi economica innestata da quella sanitaria continua a far sentire i suo effetti negativi, sempre più famiglie e imprese fanno fatica ad avere prestiti e finanziamenti dalle banche. Ed allora il Comune di Nichelino ha deciso di rinnovazione la convenzione con la Fondazione Operti per dare un aiuto anche a quei soggetti non 'bancabili', che spesso si vedono chiudere le porte in faccia dagli istituti di credito.

Un So.rri.so per imprese e famiglie in difficoltà

Di qui la sottoscrizione fatta alla presenza di Antonio Sansone della onlus don Mario Operti del Fondo So.rri.so (la Solidarietà che Riavvicina e Sostiene). Si tratta di un progetto ideato dalle Diocesi di Torino e Susa e gestito dalla Fondazione che offre risposte concrete ai problemi di liquidità di famiglie e imprese.