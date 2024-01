"Aggredita da pusher e tossici in Barriera di Milano": la denuncia della consigliera di Fdi della Circoscrizione 6

I responsabili dell'aggressione sono due individui: un uomo nordafricano e una donna probabilmente tossicodipendente. I quali si trovavano nel parco insieme ad altre persone, probabilmente per motivi legati a sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, intorno alle 10 della mattina, il capogruppo di Fratelli d'Italia della circoscrizione 6 Verangela Marino è stata aggredita da due individui all'interno del parco di via Cigna, nei pressi dello Spazio 211. A raccontarlo è lei stessa, che fornisce i dettagli dell'episodio.

Grazie all'aiuto fulmineo di due passanti la vittima è riuscita a reagire, riuscendo così a non farsi rubare il telefono. A seguito della lite la donna aggredita ha riportato una prognosi di 15 giorni , con lesione al braccio destro e al collo.

Ricostruendo la dinamica secondo il racconto della vittima, a seguito di alcuni scatti fotografici di quest'ultima all'interno del parco, due individui si sono inizialmente avvicinati con atteggiamenti minacciosi . L'uomo subito dopo aver capito di essere stato ripreso dalla fotocamera si è scagliato contro la donna, cercando di portarle via il telefono.

" Come capogruppo di Fratelli d'Italia continuo a non capire, nonostante le innumerevoli segnalazioni effettuate circa questo parco pubblico, siamo dovuti arrivare ad una colluttazione con i frequentatori di quest'area – ha dichiarato Verangela Marino dopo essersi ripresa dal trauma – da tempo questo parco è stato trasformato nel luogo dell'illegalità ".

"Mi sono state proferite parole alquanto discutibili come: ti ammazzo, ti faccio male, qui non devi venire, guardati le spalle prima o poi ti facciamo male, stai attenta –continua a raccontare Verangela sull'accaduto – Non sarà sicuramente questo a fermarmi, anzi questo mi convince e motiva sempre di più ad andare avanti".