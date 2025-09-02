Colpito a calci e pugni da quattro uomini: 40enne aggredito in corso Vittorio Emanuele

Quarantenne aggredito nella serata di ieri in corso Vittorio Emanuele II da un gruppo di quattro uomini di origine slava. Di età compresa tra i 24 a i 42 anni, sotto l’effetto di alcool, hanno colpito ripetutamente con calci e pugni la vittima che stava passando lungo il corso all'altezza del civico 77.

Telefono e portafoglio

Obiettivo era di rubargli telefono e portafoglio. Solo l'arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Borgo San Salvario li ha indotti a fuggire all’interno di un esercizio pubblico di fronte al luogo dell’aggressione, dove sono stati bloccati dai militari.



L’arresto non è stato facile in quanto i presunti malfattori hanno opposto una violenta resistenza tentando di colpire anche i militari.

Le accuse

Immobilizzati, i quattro sono stati condotti in caserma e arrestati per “concorso in tentata rapina, e resistenza a pubblico ufficiale”; successivamente sono stati portati in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

La vittima è stata assistita e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Martini” per le cure necessarie.