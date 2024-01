Vanchiglietta, una catena “minaccia” un albero di lungo Po Antonelli: “Nessuno la toglie”

Non c'è pace per il patrimonio arboreo di Vanchiglietta: dopo la disputa tra Comune di Torino e cittadini sulla sostituzione degli aceri di corso Belgio, finita in Tribunale, un altro campanello d'allarme - anche se in tono decisamente minore - "minaccia" un albero.



Sul gruppo "Sei di Vanchiglietta se...", infatti, un residente segnala la presenza di una catena-lucchetto per bici o moto abbandonata legata intorno al tronco di una pianta di lungo Po Antonello all' altezza del civico 91: "Lo sto dicendo a tutti - scrive Antonio - già da molti anni, ma nessuno viene a toglierla".



Tra i residenti, sono in molti a sostenere questo punto di vista: "È un nodo scorsoio: può inficiare sulla crescita dell'albero ed è giusto segnalarlo". "Dà fastidio alla pianta, se il tronco si allarga lo stringe e può ledere la linfa", si legge tra i commenti.