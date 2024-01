"Un anno per fare la differenza": Moncalieri lancia il nuovo bando per il Servizio Civile

Il Comune di Moncalieri continua a scommettere sui suoi giovani con il nuovo bando di Servizio Civile Universale: un anno di impegno e crescita per fare la differenza in città. I candidati, tra i 18 e i 28 anni, avranno tempo fino al 15 febbraio per richiedere di partecipare.

A Moncalieri le ragazze e i ragazzi hanno tre sedi: Moncalieri Giovane, Moncalieri Comunità e la Biblioteca civica Arduino, nelle quali potranno unirsi ai team degli uffici per affiancarli nei progetti e negli eventi sui cui le due realtà sono più impegnate: concerti, social, eventi e progetti educativi e di promozione culturale.

Cosa è il Servizio Civile

Il Servizio Civile Universale Volontario si focalizza sulla promozione della solidarietà sociale e sulla tutela del patrimonio, nato nel 2001 come alternativa al servizio obbligatorio di leva. I candidati devono avere tra i 18 e i 28 anni, cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso, e rispettare specifici criteri di ammissione. Per ogni volontario è previsto un assegno mensile di 507,30 € a fronte di un impegno di 25 ore settimanali.

Come potersi candidare

Come candidarsi? le candidature si accettano esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro il 15 febbraio. I dettagli sul codice progetto e sede sono disponibili sul sito Moncalierigiovane.it

"Un anno che ti cambia la vita” afferma con entusiasmo l’Assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida. “Da quando ho iniziato il mio impegno politico ho visto decine di giovani crescere e mettersi in gioco. Alcuni di loro, infatti, hanno iniziato le loro carriere professionali proprio dal Servizio Civile”. Silvia Di Crescenzo, Assessore alle Politiche per le Persone, aggiunge: "Attraverso il Servizio Civile, i giovani possono esplorare e migliorare il proprio percorso di vita, lavorativo e sociale, partecipando attivamente alla vita della nostra comunità".