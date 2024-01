Moncalieri: dopo un primo rinvio, i lavori di bonifica dell'ex Firsat partiranno il 23 gennaio

L’intervento doveva partire già il 9 gennaio, ma poi non sono arrivati in tempo i documenti con il via libera da parte della Procura, visto che l'area era stata sequestrata l'anno scorso dai carabinieri del Noe per la presenza di una maxi discarica di rifiuti. Finalmente, però, adesso c'è una data certa: il cantiere per la bonifica e la messa in sicurezza della ex Firsat a Moncalieri partirà il 23 gennaio.

750 mila euro per 6 mesi di lavori

I 30 mila mq del sito della fabbrica, ormai da tempo dismessa, sono stati oggetto di un finanziamento di carattere straordinario di 750 mila euro da parte del Comune di Moncalieri (che poi intende rivelarsi sui tre soggetti proprietari dell'area, ndr) con una durata prevista di circa 6 mesi per i lavori: sono previsti interventi complessi di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti, per evitare che possa esplodere una autentica 'bomba chimica', dopo i tanti incendi scoppiati negli ultimi anni.

Trattandosi di rifiuti pericolosi, infatti, l'intervento gestito dal Covar e coordinato dal Comune ha previsto una progettazione molto complessa e una richiesta di autorizzazioni sia all’Asl competente che alla Procura, col via libera da parte della magistratura arrivato solamente nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi l'ok della Procura

Nel frattempo, il Consorzio ha pertanto provveduto ad espletare tutti gli aspetti di carattere procedurale, indetto la gara d’appalto e ha proceduto all’affidamento alla ditta che darà l’avvio dei lavori la settimana prossima: l'obiettivo è avere l'area messa in sicurezza e completamente ripulita dai rifiuti entro la fine di luglio.

"Non si tratta di un punto di arrivo, ma di un passo in avanti verso quel sogno di riqualificazione di una zona così importante per la comunità di Borgo San Pietro e per tutta la città”, ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.