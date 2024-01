Premiati i volontari della Protezione civile di Volpiano per l’intervento a Bardonecchia

Sabato 13 gennaio si è svolta a Moncalieri la cerimonia di consegna degli attestati ai volontari della Protezione civile appartenenti al coordinamento territoriale di Torino che nel 2023 hanno partecipato alle missioni emergenziali in Turchia, Toscana, Emilia-Romagna e a Bardonecchia; per quest’ultimo intervento, legato all’alluvione dello scorso agosto, sono stati premiati anche i volontari del gruppo di Volpiano.

Così Marco Sciretti, assessore alla Protezione civile del Comune di Volpiano: «Nel corso di questi anni il nostro Gruppo Comunale si è distinto sempre per l’impegno, la preparazione e la competenza. Nel 2023 i nostri volontari hanno ulteriormente implementato la loro formazione con corsi specialistici e questo ci permette di avere persone sempre più preparate in caso di emergenze. Bisogna ricordare che tutti questi obiettivi e questi riconoscimenti arrivano perché alla base c’è un gruppo di persone eccezionali a cui non smetteremo mai di dire grazie».

«Si tratta - commenta il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli - di un riconoscimento importante a testimonianza dello spirito e della passione che anima questo gruppo di persone che ringrazio per l’impegno e la disponibilità, rappresentando di fatto una risorsa importante per la nostra Volpiano e non solo».