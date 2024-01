Ancora lavori sui binari di via Sacchi, linea 4 deviata fino al 26 gennaio

Prolungata di una settimana la deviazione del 4 su corso Turati per i lavori di sostituzione dei binari. La linea 4, che taglia in due la città da zona Lingotto e per tutto il centro fino a Falchera, resta infatti modificata fino alle 18 di venerdì 26 gennaio.

La deviazione

In particolare, in direzione strada del Drosso: da via Arsenale angolo corso Matteotti deviata per corso Matteotti, corso Re Umberto, via Barrili, corso Turati, percorso normale. In direzione Falchera: da corso Unione Sovietica angolo corso Lepanto deviata per corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, percorso normale.

Lavori in via Sacchi

I lavori sarebbero dovuti terminare tra due giorni, il 19 gennaio, con il ritorno sul normale tracciato. A seguito però di ulteriori interventi, necessari per la sostituzione di uno scambio binari in via Sacchi angolo corso Stati Uniti, i tram della linea 4 proseguono sino alla prossima settimana la modifica del percorso.