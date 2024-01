Vanchiglietta: cavallino giocattolo “galoppa” in mezzo alla rotonda, ironia sui social

“Chiamatela rotonda Ferrari”: è questa una delle tante idee suscitate dal cavallino giocattolo apparso nella giornata di domenica al centro della rotonda all'incrocio tra corso Brianza e lungo Dora Voghera, nel quartiere Vanchiglietta.

Ironia sui social

L'immagine, scattata da una passante, è stata poi pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Vanchiglietta se...” suscitando l'ironia degli iscritti e ricevendo quasi 100 like oltre a diversi commenti: “Sarà di qualche Giovanni Pascoli che ha saputo esprimere l'eterno fanciullino che è in ognuno di noi” ha commentato Max. “Quello è semplicemente il frutto della pianta equus cavallis, nascono spontaneamente in natura e dopo essere germogliate nitriscono anche” gli ha fatto eco Francesco. Qualcuno, nel frattempo, ha anche proposto di “adottarlo”.

Il cavallino è “scappato”

L'avventura del cavallino al galoppo per le strade di Vanchiglietta si è pero già conclusa lunedì: secondo le testimonianze, infatti, del quadrupede non c'è più traccia. Chissà dov'è sarà scappato.