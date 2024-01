In Barriera di Milano arriva l'esercito. Lomanto: "I militari porteranno sicurezza" [FOTO e VIDEO]

Da questa mattina i militari presidiano Barriera di Milano. Dalle 7, in via Montanaro, è iniziata la prima operazione di pattugliamento di 42 militari dell'esercito italiano, sui quartieri dell'area di Torino nord.

Il presidio fisso dell'esercito coinvolgerà i militari dalle 7 della mattina fino alle 19 di sera, l'obiettivo è quello di affiancare gli agenti ai pattugliamenti già presenti sul territorio delle altre forze dell'ordine.

Non è un caso che l'operazione di presidio fisso, voluta dal Ministero dell'Interno Piantedosi, sia partita proprio da via Montanaro, una delle aree più critiche della circoscrizione 6. Sono infatti problemi legati allo spaccio, criminalità organizzata che negli anni hanno creato una scarsa sicurezza percepita dai residenti.

"Siamo molto felici di questo risultato, i militari non fanno paura alle persone per bene, anzi, servono come deterrente – ha dichiarato il presidente della circoscrizione 6 Valerio Lomanto – i cittadini sono entusiasti, l'attesa è finita anche per loro che speravano in un segnale di questo tipo dal governo Meloni".

"Un segnale molto forte delle istituzioni di non voler abbandonare Barriera ad un destino di criminalità – ha commentato l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone – i militari sono uno strumento efficace per presidiare il territorio per evitare che le piazze di Barriera diventino piazze di spaccio".