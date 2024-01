In Sala Rossa un convegno dedicato a Guido Bodrato, a sei mesi dalla scomparsa

A poco più di sei mesi dalla scomparsa di Guido Bodrato, la Fondazione Carlo Donat-Cattin, l’Associazione dei consiglieri Emeriti della Città di Torino e l’Associazione ex parlamentari della Repubblica, con il Patrocinio della Città di Torino e il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, promuovono un convegno per ricordare la sua storia politica e culturale.

L'iniziativa si svolgerà, venerdì 26 gennaio 2024, dalle 15 alle 19, nella “Sala rossa” del Palazzo Civico di Torino, nella quale Bodrato svolse per più mandati il ruolo di Consigliere comunale: interverranno le massime istituzioni cittadine, storici, amici e politici che hanno condiviso con lui, nella nostra città e nel Paese, l'impegno per le sorti della democrazia italiana, anche in momenti molto difficili.

Un appuntamento che vuole unire il ricordo dell’amico e la riflessione sulla politica italiana del secondo dopoguerra di cui Guido Bodrato è stato protagonista: come dirigente nazionale della Dc e poi del Partito popolare, come parlamentare e come uomo di governo. Infine, come interprete fedele della sfida per un’Europa unita, durante il suo mandato di parlamentare a Strasburgo e di capo delegazione del Partito popolare europeo.

Un primo appuntamento di ricerca e di testimonianza, da parte della Fondazione Carlo Donat-Cattin, sul ruolo di Bodrato nella storia del cattolicesimo politico cui ha contribuito con il pensiero e con l’azione, nella convinzione che sia necessario mantenere la memoria e difendere la dignità della presenza politica dei cattolici italiani.