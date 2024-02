Spacciano crack alla stazione di Bardonecchia: arrestati dai Carabinieri

Nella prima mattina di oggi, giovedì 1° febbraio, i Carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti” due ventitreenni di origine senegalese, domiciliati a Torino, sorpresi nei pressi della stazione di Bardonecchia mentre cedevano alcune dosi di crack ad un trentaduenne del posto (a sua volta segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti).

150 dosi di crack e 500 euro in contanti

Nella successiva perquisizione del domicilio dei due presunti spacciatori sono stati rinvenute e sequestrate più di 150 dosi di crack, 500 euro in contanti e materiale per il peso e il confezionamento della droga. I due giovani stati poi condotti presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino in attesa della convalida dell’arresto.