I marciapiedi di corso Mortara si trasformano in groviere: "Pericolo per la sicurezza dei residenti"

In corso Mortara i marciapiedi si trasformano giorno dopo giorno in vere e proprie groviere. Buche profonde, cemento usurato e cedimenti strutturali dell'asfalto sono tra le principali denunce dei residenti. In particolare a preoccupare molti abitanti sono le condizioni delle strade di fronte al centro SNOS, all'altezza del civico 36, dove i marciapiedi creano non pochi pericoli di sicurezza dovuti alle loro condizioni.

Per rispondere ai problemi e alle segnalazioni del quartiere, la Circoscrizione 5 ha indirizzato alla città un atto votato all'unanimità dal consiglio circoscrizionale. Documento che porta la firma del consigliere Roberto Zuppardo, Capugruppo del gruppo misto di Maggioranza: "In corso Mortara, adiacente al numero civico 36, sul lato opposto della strada che costeggia il centro commerciale Snos, sono presenti delle buche profonde e di notevole rilievo - spiega il consigliere Zuppardo - La situazione è di degrado non indifferente e ogni giorno seguono molte lamentele da parte dei vari residenti".

"E’ una zona molto frequentata, contando che nelle vicinanze ci sono molte attività, interne ed esterne alla galleria commerciale", aggiunge, sottolineando in seguito quanto alcune zone circostanti siano state riqualificate, ma senza aver previsto lavori per poter risolvere il problema delle buche: "Tutta la zona restante del Parco Dora è stata riqualificata e anche il centro commerciale Snos ha subito un cambiamento in positivo. Sarebbe necessario porre attenzione anche all’asfalto di tutta l’area, perché è un pericolo per la sicurezza delle persone".