Droga, soldi e una pistola tra auto e abitazione: i carabinieri fermano un 29enne a Venaria Reale

Durante i controlli di routine fra Venaria Reale e Torino una pattuglia del Comando Stazione di Venaria ha fermato un 29enne torinese in atteggiamento sospetto, al volante della sua autovettura. La perquisizione personale ha permesso ai militari di trovare della sostanza stupefacente, ma la sorpresa più grossa è arrivata estendendo l’attività ispettiva all’abitazione torinese del sospettato: in totale i militari hanno sequestrato 100 grammi di Hashish, 250 di Marihuana, qualche grammo di Cocaina (tutta suddivisa in plichi sigillati), quasi 4.000 euro in contanti ma, soprattutto, una pistola calibro 22 irregolarmente detenuta.



Per il giovane sono scattate le manette e un arresto per “detenzione abusiva di armi e munizioni” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e si trova ora in carcere a Torino.