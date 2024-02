Tom Morello arriva in Italia e fa tappa alle Ogr per la preview del Sonic Park

Tom Morello arriva in Italia e fa tappa alle OGR Torino, per una delle due date del suo imperdibile tour nel nostro Paese. Dopo l’annuncio del live dei Dogstar in programma per il prossimo 30 giugno, la collaborazione fra le OGR Torino e Sonic Park si consolida ulteriormente, aggiungendo un nuovo imperdibile appuntamento al calendario di OGR Sonic City, la preview cittadina di Sonic Park Stupinigi che si svolgerà alle OGR Torino.



La data da segnare sul calendario è il prossimo 10 luglio, quando il leggendario chitarrista ex membro delle rock band Rage Against the Machine e Audioslave - due gruppi che hanno ottenuto molteplici Grammy Awards e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo - si esibirà nella suggestiva cornice della Sala Fucine.



Tom Morello è la prova vivente del potere trasformativo del rock'n'roll. Noto per i suoi innovativi assoli di chitarra e per i suoi accordi fragorosi, Morello è un artista innovativo sia nella sua carriera da solista sia come membro delle rock band di cui ha fatto parte. Il suo stile caratteristico - slapping elastico, distorsione atmosferica ed effetti che ricordano lo scratching di un giradischi - è stato una componente cruciale del suono rap-metal dei Rage Against Machine alla fine degli anni Novanta, contribuendo a lanciare Morello e la band alla vittoria di 2 Grammy, al successo multiplatino e a raggiungere il riconoscimento da parte di Rolling Stone Magazine come uno dei "100 più grandi musicisti del mondo".



Al di fuori di questo influente gruppo, la chitarra di Morello può essere ascoltata nei supergruppi Prophets of Rage e Street Sweeper Social Club. Inoltre, Morello è un attivista politico e un artista solista che si è esibito inizialmente con il nome Nightwatchman prima di usare il suo nome per i suoi progetti, come gli album del 2021 The Atlas Underground Fire e The Atlas Underground Flood.