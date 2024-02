Torino attende Mike Tyson: sul ring del grande schermo sale il vero peso massimo

"Miiiiiike Tyiiiison". Era un urlo quasi liberatorio quello che, negli anni Ottanta e Novanta accompagnava sul ring uno dei più grandi interpreti della boxe di tutti i tempi. Uomo controverso e dalle mille sfaccettature, Iron Mike è senza dubbio passato alla storia dello sport internazionale. E i suoi match richiamavano attese e spettatori come pochi altri eventi.



Recita in "Bunny Man"

Ecco perché cresce l'attesa, giorno dopo giorno, per vederlo sbarcare a Torino. Una città che non ha grandi legami con il pugilato, ma che vanta invece fortissime radici nel mondo del cinema. E proprio in questo ambito si misurerà l'ex campione dei Pesi massimi: proprio nella città della Mole, infatti, saranno girate alcune scene del film che si intitola "Bunny Man". Una pellicola d'azione firmata da Andrea Iervolino che sfrutterà a piene mani le risorse messe a disposizione dalle tecnologie digitali.



Supereroe per vendicare la sorella

Mercoledì Tyson sarà dunque a Torino, per presentare presso gli uffici dei Tuscany film studios la preparazione del film. Sarà interprete di se stesso, all'interno di un copione in cui domina la figura di un multimilionario, un famoso rapper, che si muove nell'anonimato indossando una maschera da coniglio. La sua, infatti, è una doppia esistenza: accanto all'identità "normale" abbina quella di supereroe che dà la caccia a coloro che hanno provocato la morte di sua sorella, che si è uccisa perchè il peso della violenza subita e della diffamazione legata alla diffusione di immagini video sono stati troppo pesanti per lei da sopportare. Un frangente - quello della violenza di genere - purtroppo molto attuale ai giorni d'oggi.