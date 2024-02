Caselle tenta il decollo con Connect Aviation, per far atterrare a Torino le maggiori compagnie aeree mondiali

Tre giorni per tentare il decollo. Torino prova a sistemarsi in maniera definitiva sulle mappe aeree del pianeta ospitando la ventesima edizione di "Connect Aviation" Route development forum: appuntamento al Lingotto Fiere dal 7 al 9 febbraio, alla presenza di oltre 700 ospiti in rappresentanza di oltre 80 compagnie aeree del mondo e 300 scali aeroportuali del pianeta. Aumenti del 35% per chi ha ospitato Una kermesse unica nel suo genere, che permette di tessere rapporti e rafforzare legami. L'ideale per un territorio spesso additato come a rischio-isolamento per quanto riguarda i collegamenti aerei. Si tratta di un evento itinerante e che "atterra" in Italia per il 2024. Oltre a Caselle, ovviamente, anche Cuneo Levaldigi vuole sfruttare la vetrina.

Realizzata con il supporto di Regione, Camere di Commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte, Connect Aviation nelle precedenti edizioni ha toccato città come Tampere (2022), Cagliari (2019) Tbilisi (2018) che hanno fatto registrare un incremento medio delle rotte di circa il 35,4 %. Anche per l’ultima edizione, a Tangeri, nonostante non siano stati ancora presentati i dati, la destinazione segue la tendenza positiva delle passate business convention.

Ospiti da tutto il mondo

La tre giorni di lavori porterà in città i nomi chiave delle compagnie aeree come Air France, British Airways City Flyer , Iberia con due consociate , Turkish Airlines, SAS - Scandinavian Airlines Systems, Norwegian, Air Baltic, Tap Air Portugal, Air Caraibes Atlantique, Air Arabia Morocco Kenya Airways e naturalmente ITA Airways, ma anche le compagnie low cost come Ryanair, Easyjet, Volotea, Vueling, Wizz Air, che si troveranno in un contesto perfetto per avviare trattative sulle nuove rotte con gli aeroporti e i territori che rappresentano.

“La Regione Piemonte ha fortemente voluto la presenza di Connect Aviation, evento internazionale che si inserisce nella nostra intensa attività strategica, di programmazione e di sviluppo del settore turistico – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. Ci aspettiamo che le opportunità di networking della tre giorni contribuiscano alla crescita delle nostre connessioni aeree e alla conoscenza degli asset strategici degli aeroporti di Torino e Cuneo, capaci di accogliere volumi crescenti di viaggiatori e generare un incremento della ricaduta economica. Grande importanza avranno anche le attività esperienziali e di visite sul territorio piemontese offerte ai delegati e organizzate con la collaborazione delle ATL nella prospettiva di consolidare la conoscenza della vasta offerta turistica del Piemonte”.

I lavori della business convention saranno avviati al mattino di mercoledì 7 febbraio dopo la cerimonia di apertura alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, della Ceo di Connect, Karin Boutot, del Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, dai rappresentanti della Camera di commercio di Cuneo e degli aeroporti Piemontesi e da Beppe Carlevaris presidente del Cda di Visit Piemonte. I delegati, oltre a realizzare incontri B2B tra professionalità del settore; parteciperanno a un programma di conferenze e tavole rotonde a tema, con interventi di rappresentanti dell’industria e delle compagnie aeree; networking; escursioni ed eventi serali che consentiranno agli ospiti, in gran parte stranieri, di apprezzare alcuni tra i più famosi luoghi turistico culturali del territorio.

Tra questi, ad esempio, il Teatro Regio che la sera di mercoledì 7 febbraio offrirà un momento di intrattenimento per dare il benvenuto. Per l’occasione la Mole Antonelliana sarà illuminata, dalle ore 18.30 a mezzanotte, con il logo dell’evento.