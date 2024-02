Toretti, faraoni e i fantasmini di Pac Man: curiosità e colore mentre le compagnie aeree fanno speed date [FOTO]

Venti minuti di tempo per "innamorarsi". Lo speed date atterra anche nel mondo del trasporto aereo, in occasione dell'edizione torinese di Connect Aviation . E nessuno si può "sottrarre" all'incontro.

Succede (e succederà) per tre giorni, al Lingotto Fiere, dove si concentra tutto il "bel mondo" dell'aviazione civile. Compagnie aeree, ma anche rappresentanti degli scali in giro per il mondo, fino ai rappresentanti di circa 70 aziende eccellenti del Piemonte, tra agroalimentare, mobilità, Ict e non solo. Una platea di 800 persone che, seduti ai tavoli di due lounge realizzate apposta, possono conoscersi, confrontarsi e, in caso di colpo di fulmine, progettare qualcosa insieme. Il tutto, però, sotto la presenza incombente dei cronometri che scandiscono il conto alla rovescia dei 20 minuti di tempo.