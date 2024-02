Torino pronta al decollo, ma con Cuneo come co-pilota: "Possiamo ambire a rotte strategiche oltre il low cost"

"Torino e Cuneo sono scali strategici per lo sviluppo del nostro territorio, non solo per le rotte low cost. Dobbiamo puntare anche a un target di turismo più alto. Senza dimenticare approcci sostenibili al comparto dei trasporti aerei ". Questo il messaggio con cui Vittoria Poggio , assessore regionale al Turismo, ha voluto introdurre i lavori di Connect Aviation , la grande kermesse che per la prima volta "atterra" a Torino, a Ljngotto Fiere, richiamando per 3 giorni tutti i maggiori operatori degli scali mondiali, ma anche delle compagnie aeree globali.

Un'alleanza, dunque, tra i due scali che vogliono portare il Piemonte a una quota più alta. Un concetto ribadito anche dai rappresentanti della Granda. " Con Torino vogliamo sistemarci al centro della mappa internazionale dei trasporti aerei - ha detto Luca Chiappella , vicepresidente della Camera di commercio di Cuneo - . E in collaborazione con Caselle oossiamo crescere ancora di più. Per noi è un privilegio ospitare un evento come questo ". E Paolo Merlo , presidente dell'aeroporto di Cuneo, ha aggiunto: " Siamo un piccolo scalo, ma con grandi potenzialità di crescita. Siamo qui per raccogliere le necessità degli addetti ai lavori e per gettare le basi di nuovi investimenti ".

"È un'opportunità grande per Torino per mettere in vetrina le proprie offerte, in un periodo in cui la città ha registrato numeri da record. Senza dimenticare il nuovo collegamento via treno da Porta Susa e Caselle", aggiunge Gianna Pentenero, assessore comunale alle attività produttive. "Vogliamo crescere e sviluppare le nostre potenzialità nel settore, anche a livello industriale".

"Siamo in una delle località più belle d'Italia e d'Europa. Basta guardarsi attorno - dice il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina -. Cibo e vino, ma non solo: abbiamo una lunga tradizione nell'industria e nell'indotto. Siamo la capitale dell'aerospazio e ci stiamo impegnando molto in questo senso. È un'opportunità per il turismo, ma anche per il business. Senza dimenticare la forte presenza degli studenti universitari e il cammino di innovazione che presto riguarderà anche l'intelligenza artificiale".