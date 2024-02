Sanremo: Angela Pinto, una torinese in prima fila all'Ariston: "Tifo per Angelina Mango"

Ci sarà anche la torinese Angela Pinto, 27 anni, tra i fortunati under 30 cui la Rai dà la possibilità di vivere nel cuore della manifestazione una serata speciale con il concorso “Un giovane abbonato in prima fila” ai nati tra il 1994 ed il 2007.

"Sono assolutamente contenta, non me l'aspettavo! Ho partecipato a inizio gennaio - racconta - perché ne parlavo con i miei colleghi di ufficio. Una mia collega mi ha detto del concorso e ci ho provato. Me lo ha poi detto mia mamma che ero stata scelta, non ci credevo, non me l'aspettavo".