Una Notte al Mauto con Club Silencio tra musica e esperienze VR

“Una notte al Museo” di Club Silencio “Una notte al MAUTO / Museo Nazionale dell’Automobile” in programma venerdì 16 febbraio dalle 19 a mezzanotte.

Un'opportunità imperdibile per scoprire una tra le collezioni più rare e interessanti nel suo genere, con oltre 200 vetture originali di 80 marche provenienti da tutto il mondo.

Il MAUTO offre l’occasione di visitare la mostra temporanea su Pagani Automobili “25 anni di Cuore, Mani e Passione” e la mostra temporanea "DRIVE DIFFERENT. Dall'Austerity alla mobilità del futuro". Inoltre, è prevista la visita guidata Open Garage in cui sarà possibile accedere a un vero e proprio caveau nel quale sono custodite circa settanta meravigliose vetture.

Numerose le attività previste come la VR Experience permetterà a tutt* di sentirsi dei veri e propri piloti simulando la guida di una macchina da corsa di Formula 1.

Non mancheranno la musica con il set di Enea Pascal, co-fondatore della grande famiglia di IVREATRONIC, i visual di SINTETICA (Zen for TV) e le offerte di food & drink.

Per info: www.clubsilencio.it