Cinema, da Lidia Poët a Cuori: nel 2023 boom di serie tv girate in Piemonte

“Torino ama il cinema, il cinema ama Torino”. A confermarlo sono i numeri presentati dalla Film Commission.

Oltre 50 milioni di ricadute economiche

Con 1300 giornate di riprese (più 27% rispetto al 2022), 236 produzioni portate avanti, 4 set attivi al giorno e 52 milioni di euro di ricaduta economica sul territorio (in relazione a serie tv e cinema, con un aumento del 10% rispetto al 2022), il 2023 è “l’anno più in crescita di sempre” per la Torino Film Commission come conferma la presidente Beatrice Borgia.

Tre le direttrici seguite dalla fondazione guidata dal direttore Paolo Manera internazionalità, qualità e responsabilità. La crescita maggiore nel 2023 le serie tv passate da 12 a 19, con Lidia Poët a farla da padrone, ma anche i cortometraggi, passati da 27 a 47.

Stabili i film che nel 2023 sono stati 17 così come gli spot pubblicitari. In calo invece i documentari: sono passati da 27 a 47.

I complimenti di Zingaretti e Capotondi

Una Fondazione quella piemontese amata da tanti attori e registi tra cui Luca Zingaretti: “Facevo televisione già da un po’ quando si parlava di una Film Commission presente e ricca. Non bisognava più portarsi tutti da Roma perché c’erano già delle maestranze”.

“A Torino il cinema si vive bene. È diventata una città cinematografica” conferma Cristiana Capotondi.

L'impegno della Regione Piemonte

“Dal 2019 ad oggi la Regione ha investito quasi 30 milioni di euro, ma il ricavato è raddoppiato rispetto agli investimenti. La sala cinematografica è un settore importante su cui investire”, ha detto commenta il presidente della Regione Alberto Cirio.

Sono state aperte dalla Regione le iscrizioni al bando «Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive - Piemonte Film Tv Fund» che assegna 4 milioni a fondo perduto nell’anno 2024 in due sessioni da 2 milioni. Lo sportello attivo fino al 18 marzo 2024 sostiene gli investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive come lungometraggi di finzione a principale sfruttamento cinematografico; lungometraggi di animazione con durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico; opere di finzione singole televisive e web, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD; opere di animazione singole e seriali televisive e web con durata minima di 24 minuti. Al bando potranno partecipare PMI costituite da non meno di 2 anni e che abbiamo almeno due bilanci depositati.

Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive

"L’obiettivo di questa misura – hanno sottolineato gli assessori alla Cultura e alle Attività Produttive Vittoria Poggio e Andrea Tronzano - è generare un volano di sviluppo per gli interventi su competitività, transizione digitale, coesione e sviluppo territoriale. In particolare il bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con l’obiettivo di favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione attraverso l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale ma anche il consolidamento degli investimenti relativi a nuove produzioni delle imprese già presenti sul territorio per favorire il pieno utilizzo delle infrastrutture regionali disponibili".

La misura fa parte del pacchetto di sostegni alle imprese di produzione audio video avviato nel 2023 che ha visto il raddoppio delle risorse passate da due a quattro milioni rispetto all’anno precedente oltre allo stanziamento di 12 milioni di fondi Fesr.