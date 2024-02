A Moncalieri una domenica all'insegna del buon cibo e dell'animazione per sostenere la Bottega Limone

A Moncalieri si annuncia una domenica pomeriggio ricca di eventi per sostenere la Bottega Limone e per far conoscere in anteprima alcune delle attività che si realizzeranno a partire dal mese di marzo.

Il progetto Bottega Limone

Il Comune, in collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, ha infatti permesso l’apertura della “Bottega Limone”, in via Pastrengo 88, uno spazio destinato a diventare un epicentro di creatività, innovazione e comunità, con servizi e attività per le persone, progettati ed offerti dal basso, in quella che un tempo era una bottega artigianale, legata alle antiche Fonderie Limone.

Tantissime le opportunità che si potranno trovare all’interno, come una radio di comunità di RBE e una podcast web radio di Massive Wave, uno sportello informativo sui diritti del malato e sulla salute di Cittadinanza Attiva, un corso di yoga, uno spazio co-working, un’aula studio autogestita dai ragazzi, e tanto altro! 22 realtà e associazioni che offriranno attività e servizi per le persone negli spazi rinnovati di Bottega Limone.

Raccolta fondi, obiettivo 3000 euro

L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente dove le idee possano fiorire, generare opportunità, offrire servizi e diventare uno spazio accogliente per tutti i cittadini di Moncalieri. Da qui l’idea di una campagna di raccolta fondi per raggiungere la cifra di 3mila euro, necessaria a completare i lavori per costruire lo studio di trasmissione e registrazione radio per la Radio di Comunità Moncalieri On Air e il Podcast, allestire lo spazio Fonderie Bimbi in modo stimolante, sicuro e divertente, e fornire una dotazione base di titoli ed un sistema di catalogazione per la biblioteca.

Tutti gli appuntamenti di domenica

Ed ecco quindi l'occasione di domenica 18 febbraio. Dalle 15 alle 18 alla Bottega Limone Blu sono in programma il mercatino dei prodotti alimentari a Km 0 promosso dalla rete Filiera conviviale con ItalBio e Ass. Alex ed il mercatino del riuso a sostegno dei lavori di allestimento della Bottega Limone. Dalle 15 alle 17 alla Bottega Limone Gialla ecco il laboratorio per bambini e famiglie di Fonderie Bimbi e animazione di Galline in Festa: un'occasione per scoprire le tante attività per famiglie. Dalle 17.30 alle 18.30 poi ecco la proiezione dei cortometraggi “Il potere dello scrigno”, “Il mistero del diadema reale”, “Traceback” prodotti da Wel Theatre che offrirà un corso di cinema completo, dalle riprese alla post produzione.

La partecipazione ad offerta minima è di 5 euro: il ricavato sarà interamente destinato ai lavori di ristrutturazione e agli arredi di Bottega Limone. Per ulteriori info su come donare: https://sostieni.link/35151