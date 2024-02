Crack, eroina e coca in Barriera: fermati due spacciatori, aggrediti due agenti

Il personale del Commissariato di Polizia di Barriera Milano ha arrestato, in due contesti differenti, due persone gravemente indiziate di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; uno anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.



Il primo evento è avvenuto in mattinata in Corso Giulio Cesare. Gli agenti hanno notato un cittadino di origine senegalese di 58 anni entrare nei giardini “Madre Teresa di Calcutta” uscendo su Corso Vercelli, per poi tornare indietro apparentemente senza motivo.



Entrato in un esercizio commerciale, gli agenti lo hanno fermato e sottoposto a controllo, chiedendo all’uomo un documento d’identità.



Mostrandosi nervoso e riluttante al controllo di polizia l'uomo ha successivamente colpito entrambi i poliziotti nel tentativo di darsi alla fuga.



Nonostante l'aggressione, che costerà 20 giorni di prognosi a un agente e 14 all’altro, gli operatori sono riusciti a bloccarlo.



L’uomo aveva indosso 22 dosi di eroina e cocaina e 110 euro in contanti, secondo la polizia denaro riconducibile a illecita attività di spaccio.



Il cinquantottenne portato negli uffici di polizia ha danneggiato la portiera posteriore destra della volante con numerosi calci.





Nel secondo caso è stato rintracciato dai poliziotti della squadra giudiziaria del commissariato un cittadino senegalese, quarantaseienne, che deteneva in casa crack e cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario utile al confezionamento di sostanze stupefacenti, e 200 euro.



L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto in carcere.