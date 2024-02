Da Norberto Bobbio a Helen Konig "Lenci": le nuove intitolazioni per le vie della città

La Commissione Toponomastica presieduta da Maria Grazia Grippo ha approvato oggi pomeriggio l’intitolazione in memoria di Helen Konig detta Lenci - fondatrice nel 1917 con il marito dell’azienda ‘Ars Lenci’ creatrice della bambola Lenci - di una traversa in via Abarth nella Circoscrizione 2.



Per ricordare Sandro Fiorio - imprenditore e titolare della conceria Fratelli Fiorio di via Durandi scomparso nel 1990 - nasce balconata Sandro Fiorio nell’area verde sopraelevata di via San Donato a fronte dei civici 70-88.

A Teresita Teglio scomparsa nel 1944 ad Auschwitz è intitolato il giardino di via Ghedini angolo via Moncrivello della Circoscrizione 6 dove sarà posta anche una targa commemorativa in memoria della retata del 3 dicembre 1943 di venti donne ebree - tra cui la stessa Teresita Teglio - eseguita dalla polizia della Repubblica sociale italiana nell’ospizio dell’allora via Como (oggi via Ghedini).



A don Natale Fisanotti scomparso nel 1984 è intitolato il giardino di via Ternengo angolo via Tollegno di fronte alla chiesa di Gesù Operaio della Circoscrizione 6.



La Città omaggia la scrittrice Astrid Lindgren - creatrice di Pippi Calzelunghe - con l’intitolazione del giardino di via Saint-Bon accogliendo la proposta dalla Circoscrizione 7.



A borgo San Paolo viene ricordato Roberto Violante - giocatore e allenatore di basket in carrozzina scomparso nel 2018 - con l’intitolazione di un campo da gioco nel giardino Salerno di via Isonzo nella Circoscrizione 3.



L’associazione dei Consiglieri emeriti della Città ha proposto l’intitolazione di parte del giardino di piazza Moncenisio a Gioia Montanaro - medico e consigliera comunale del Comune di Torino dal 1980 al 1985 - approvata all’unanimità dalla Commissione.



Voto unanime anche per la proposta dal centro studi Piero Gobetti della posa di una targa commemorativa in memoria di Norberto Bobbio sulla facciata dell’abitazione dell’intellettuale torinese di via Sacchi 66.