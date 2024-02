La "Sveva" del birrificio Plato premiata tra le migliori birre chiare a bassa fermentazione

Premiata a Rimini, per la manifestazione Beer&Food Attraction, la birra “Sveva” del birrificio Grado Plato di Montaldo Torinese.



Il concorso premia le migliori birre artigianali italiane del 2024 nel corso della diciannovesima edizione di Birra dell'Anno, il concorso brassicolo più longevo in Italia organizzato da Unionbirrai.



“Un premio fa sempre piacere, specialmente se ottenuto in una categoria, quelle delle birre chiare a bassa fermentazione, solitamente molto affollata. Il secondo premio di categoria ottenuto il 18 Febbraio, a Rimini ha per noi una doppia validità: non solo la qualità della nostra ricetta che fa della SVEVA, già premiata in precedenti edizioni, una delle lager italiane più qualificate ma anche il riconoscimento del nostro lavoro in campo. Si, proprio “in campo” nel senso che la nostra Azienda Agricola, parallela al birrificio, produce il cereale che poi, maltato in Germania per non lasciare nulla al caso, è utilizzato da un paio di anni per la realizzazione di diverse nostre birre.



Inserire il nostro malto nella ricetta che più di ogni altra richiede una materia prima di alta qualità è stato un passaggio graduale. Prima abbiamo testato la resa in altre produzioni, in modo da conoscerne bene tutti gli aspetti, poi abbiamo realizzato la nostra “Bionda, Agricola e Piemonteisa” birra ad alta fermentazione, ed infine con la SVEVA lo abbiamo promosso definitivamente.



Una doppia soddisfazione, quindi, sia per il nostro lavoro in birrificio che per quello sopra il trattore, perchè per noi gli artigiani sono coloro che si occupano direttamente di tutti gli aspetti del loro prodotto, senza delegare.

Artigiani, sul serio”.