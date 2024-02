A febbraio 2024 chiuso per due notti il tunnel del Frejus

Per la primavera 2024 dovrebbe entrare in servizio la seconda canna del Frejus. Nel dettaglio verrà creata una nuova galleria che corre parallela ai circa 13 chilometri di quella storica. Avrà una corsia sola, riservata ai veicoli diretti verso la Francia; una banchina laterale di due metri e venti per la sosta in emergenza.