Maschere e coriandoli pronti: dopo 17 anni, il Carnevale torna in corso Traiano

Dopo ben 17 anni di assenza, sabato 9 marzo torna il Carnevale di corso Traiano. A organizzarlo è l'associazione Commercianti in collaborazione con la Circoscrizione 8.

Fino agli anni Novanta, un appuntamento di grande richiamo per tante famiglie e non solo che portava in quartiere anche 200 mila persone, ma dopo un lento declino, l'ultima edizione si tenne nel 2004.

Nel 2020 tutto era pronto per riportare la manifestazione in città, con 1.500 figurati, 13 tra grandi e piccoli carri e il grande Carnevale di Santhià come partner. Ma poi è arrivata la pandemia che ha dato l’ennesimo stop.

Nel 2022, il consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica per la 8) aveva già presentato un ordine del giorno per proporre una delibera al fine di istituire un gruppo di lavoro per il Carnevale di corso Traiano 2023. Un gruppo formato dal un presidente, dai coordinatori al commercio, alla cultura e ai grandi eventi, da alcuni membri della minoranza e dai rappresentanti dell’associazione Commercianti di corso Traiano che alla fine è riuscito a riportare l’evento in città per il 2024.

“Sono estremamente favorevole a un progetto che vede il ritorno di un importante evento legato ai temi del Carnevale, uno dei più belli del Piemonte soprattutto dagli anni ’80” commenta il coordinatore Dario Pera.

A partire dal pomeriggio, con orario ancora da definire, maschere e coriandoli saranno dunque i protagonisti di un evento che quest'anno sarà accompagnato anche da una lotteria solidale.