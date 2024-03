Maltempo: i Murazzi ancora chiusi in attesa del ritiro della piena

Ancora pesanti le conseguenze del maltempo delle ultime 48 ore sulla viabilità provinciale. La notte scorsa e in mattinata i cantonieri e tutto il personale del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino sono stati impegnati nel monitoraggio delle strade e negli interventi a seguito di movimenti franosi e della formazione di buche nel manto stradale. La caduta di alberi appesantiti dalla neve ha causato brevi interruzioni della circolazione in alcune strade di montagna, dovute alla necessità di segare i tronchi e i rami che ostruivano le carreggiate. Ad esempio si è dovuto intervenire sulla Provinciale 197 a Mompellato di Rubiana e sulla 23 del Sestriere a Mentoulles di Fenestrelle e nel tratto che da Cesana sale a Sestriere. Fondamentale la collaborazione tra il personale della Città metropolitana, i Vigili del Fuoco, le Polizie Municipali e i Carabinieri. Anche nelle Valli del Canavese e in quelle di Lanzo lo sgombero della neve, il taglio di rami e il monitoraggio delle situazioni di potenziale rischio hanno impegnato a fondo il personale della Città metropolitana. Nel Ciriacese, nei Comuni della Collina Torinese e Chierese e nelle zone pianeggianti del Canavese, del Chierese, del Carmagnolese e del Pinerolese le emergenze affrontate e da affrontare sono la formazione di buche e i movimenti franosi, in corso o potenziali.

Questo il quadro delle chiusure stradali ancora in vigore:

- a Gassino in località Bussolino Alto rimane chiusa per frana la diramazione 1 della Strada Provinciale 97, dal km 0+800 al km 0+900

- la Provinciale 64 è chiusa a Traversella a partire dal km 19+300 ed è percorribile solo dai mezzi di soccorso

- la Provinciale 48 a Valprato Soana è interamente chiusa ed è percorribile solo dai mezzi di soccorso e dai residenti in zona

- la Provinciale 50 del Colle del Nivolet è chiusa dal km 0 a Ceresole Reale

- rimane chiusa per una frana la Provinciale 117 a Baldissero dal km 4+030 al km 4+300

- rimane chiusa la Provinciale 247 a Corio, per una frana al km 1+150. La strada è percorribile a senso unico alternato solo dai residenti in zona e con monitoraggio in atto da parte dei Vigili del Fuoco.