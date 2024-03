Dal twist and shout alla dance anni '90, il Trashmilano Party allo sPAZIO211

Trashmilano in concerto allo sPAZIO211 venerdì 8 marzo alle ore 21 è una crew composta da 5 DJ ed un MC che lavora utilizzando solamente vinili.

Il loro repertorio spazia dal twist and shout anni 50 & 60 fino alle ultime hit, passando per il revival 70/80, la dance anni 90, le hit italiane di fine millennio e dei primi anni 2000. Negli anni hanno collaborato con artisti del calibro di Caparezza, Litfiba, Pezzali, Nek, Renga, Brusco, Punkreas, Gogol bordello, Gianni Drudi, Camerini, Lo Stato Sociale, Piotta, 99 Posse, Iron Mais, Vallanzaska, Pop X, Freak Antoni, Los Fastidios, Skassapunka, Modena City Ramblers, Gem Boys, Babaman, Rumatera, Derozer, Anti Flag, Hard core superstar, Folkstone, Fratelli Calafuria, Crookers, Two Fingerz, Dargen d'amico, Motel Connection e molti altri, aprendo e chiudendo col nostro dj set i loro live.

Prima del party due imperdibili concerti: ad aprire saranno i BACK FROM THE GRAVE, hardcore band torinese, seguiti dai SEMPRE PEGGIO street-punk combo anche loro di Milano.

Per info: www.spazio211.com