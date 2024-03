Lancio bici ai Murazzi, chiesta la conferma della condanna per i tre imputati minorenni

La scorsa settimana era arrivata la richiesta della conferma della condanna per il maggiorenne degli imputati, 14 anni, oggi il procuratore generale Carlo Maria Pellicano ha chiesto che siano confermate anche quelle per gli altri tre minorenni a processo in Appello per il lancio della bici dalla balaustra dei Murazzi, nel gennaio dello scorso anno. Un episodio che costò gravissime ferite al giovane studente siciliano Mauro Glorioso.

Per tutti l'accusa di tentato omicidio

Secondo quanto riferito dall'ansa, le pene spaziano dai nove anni e nove mesi ai sei anni e otto mesi. Nel corso dell'udienza vi è stato anche uno scambio di battute fra il magistrato e il padre di uno dei giovani.

I ragazzi, tutti accusati di tentato omicidio, in aula hanno preso la parola per una dichiarazione spontanea.