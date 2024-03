Nichelino, rischio crollo di un edificio abbandonato: il Comune chiude un tratto di via Moncenisio

Stavolta il maltempo degli ultimi giorni non c'entra, anche se di sicuro non ha aiutato a migliorare la situazione. A Nichelino il muro esterno di un edificio (abbandonato da tempo) in via Moncenisio rischia il crollo, così il Comune ha imposto un'ordinanza in cui chiude quel lato della strada al passaggio dei pedoni e al parcheggio delle auto, chiedendo ai proprietari dell'immobile di avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Tratto chiuso in attesa della messa in sicurezza

Il documento è stato firmato dal sindaco Giampiero Tolardo, dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai pompieri, chiamati da un cittadino che camminando lungo la strada si era accorto che il muro non era perfettamente in asse. Ed allora, per non correre rischi, si è deciso di chiudere quel tratto per ragioni di opportunità.

Largo Delle Alpi al buio da qualche giorno

Intanto, da segnalare come da qualche giorno la zona di largo delle Alpi sia al buio da qualche sera, forse per un guasto elettrico causato dalle piogge e dal recente maltempo. Il black out coinvolge anche l'area del poliambulatorio e le vie attorno, creando apprensione soprattutto nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali.