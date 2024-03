Via Po, domani partono i cantieri per il rinnovo dei binari e lose: bus deviati

Domani partiranno i lavori di rinnovo dei binari con il ripristino della pavimentazione in lose su via Po. Gli interventi dureranno circa 1 anno e avranno un costo complessivo di oltre 5 milioni di euro

Le fasi di lavoro

Le attività si svolgeranno in modo progressivo: i primi mesi nel tratto compreso tra piazza Vittorio e via Rossini, mentre successivamente interesseranno il pezzo compreso tra via Rossini e piazza Castello.

Le attività inizieranno il 7 marzo nel tratto tra piazza Vittorio (all’altezza di via Giulia di Barolo) e l’inizio di via Po. Successivamente i cantieri si estenderanno nelle seguenti tratte: via Po-via delle Rosine | via delle Rosine-via San Massimo | via San Massimo-via Rossini | via Rossini-via S. Francesco da Paola | via S. Francesco da Paola-via Bogino | via Bogino-piazza Castello.

La viabilità su via Po sarà sempre garantita in direzione piazza Castello, mentre verso piazza Vittorio i mezzi potranno circolare solo dalle 17.30 alle 8. L’accesso ai passi carrai lungo la via sarà sempre possibile.

Bus deviati

Le linee 13, 15, 24, 55, 56, 61, 93B, Venaria Express e Night Buster saranno deviate sui seguenti percorsi:

Linea 13 direzione Gran Madre: da via XX Settembre per corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale;

Linea 15 direzione Coriolano prosegue deviazione da via XX Settembre per corso Regina Margherita, percorso regolare:

Linee 55 direzione corso Farini: piazza Castello, viale 1° Maggio, Giardini Reali, viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, percorso regolare;

Linee 56 direzione largo Tabacchi – Rete Night Buster direzione piazza Vittorio Veneto: piazza Castello, viale 1° Maggio, Giardini Reali, viale Partigiani, corso San Maurizio, via Bava, Piazza Vittorio Veneto, percorsi regolari;

Linee 24 – 93B direzioni Strada Cascinette – piazza Mochino (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II/via Accademia per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, Ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Cadorna, percorsi normali.

La Linea 61 direzione San Mauro: via Rossini, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Night Buster direzione piazza Vittorio Veneto

Linee N4 – S4 – N10 – W1 – W15 – W60, piazza Castello, viale 1° Maggio, Giardini Reali, viale Partigiani, corso San Maurizio, via Bava, Piazza Vittorio Veneto.