Carnevale corso Traiano: a causa del maltempo salta la data del 9 marzo

Salta la data di domenica 9 marzo per il ritorno del Carnevale di corso Traiano, atteso da ormai 17 anni. A farlo sapere sono gli stessi organizzatori dell’Associazione corso Traiano: “La data è annullata a causa del maltempo certo - spiegano in un post su Facebook -. Abbiamo dovuto aspettare da regolamento, lo scadere delle 48 ore prima dell’evento”.

Evento che non sarà risposto nel mese di marzo. “Non abbiamo intenzione di confermare alcuna altra data nel mese di marzo per via dei troppi annullamenti dovuti al maltempo. Garantiamo la certa riuscita della Lotteria con estrazione fatta in data apposita che verrà comunicata prossimamente”.

Gli organizzatori tuttavia non demordono e fanno sapere che è loro intenzione realizzare la manifestazione che doveva già essere riproposta nel 2020 e poi saltata per via del Covid. Un evento che, fino agli anni Novanta, era di grande richiamo portando in quartiere anche 200mila persone. Nel 2024 sono previsti oltre 10 carri e migliaia di figuranti.

“L’evento così tanto atteso e desiderato ci sarà senz’altro - scrivono dall’associazione -. Non è assolutamente nostra intenzione farlo saltare”.