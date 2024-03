All'IIS Curie Levi di Collegno in arrivo i distributori di assorbenti gratuiti per le studentesse

L'Istituto di Istruzione Superiore "Curie-Levi" di Collegno si impegna costantemente nel promuovere un ambiente scolastico inclusivo e attento alle esigenze di tutti gli studenti. In linea con questo impegno, il dirigente scolastico Giampaolo Squarcina ha annunciato oggi l’introduzione dei dispenser di assorbenti gratuiti nei gabinetti femminili dell’istituto.

Gli assorbenti offerti sono realizzati al 100% in cotone biologico, prodotti in Italia, privi di microplastiche, compostabili in meno di 6 mesi, ipoallergenici, senza profumi e privi di sostanze chimiche nocive. Questa scelta è stata compiuta con attenzione alla salute delle studentesse e alla sostenibilità ambientale.

Il dirigente scolastico Giampaolo Squarcina ha dichiarato: “L’assorbente è una necessità, non un lusso, e dovrebbe essere accessibile a tutte le ragazze senza alcuna discriminazione. Introdurre i dispenser di assorbenti gratuiti nella nostra scuola è un passo importante per garantire la salute e il benessere delle nostre studentesse.

Questa iniziativa non solo risponde a un’esigenza pratica, ma riflette anche il nostro impegno per promuovere la parità di genere e creare un ambiente scolastico inclusivo.” L'I.I.S. “Curie-Levi” è orgoglioso di essere all’avanguardia nell’affrontare questioni importanti come la salute delle studentesse e la parità di genere.