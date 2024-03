Lastra sollevata di diversi centimetri, pericolo per pedoni e ciclisti in via Garibaldi

Lastra pericolosa in via Garibaldi: attenzione a chi passa da quelle parti a piedi o in bici

Chi in questi giorni si trova a passare per via Garibaldi a Torino, a pochi metri da piazza Castello, deve fare particolare attenzione a dove mette i piedi o le ruote.

Una lastra pericolosa

Una delle lastre che compongono la pavimentazione di una delle strade pedonali più lunghe d'Europa, infatti, da un lato si è sollevata di parecchi centimetri rispetto al livello stradale abituale, Lo scalino che si è creato risulta quindi molto pericoloso per i pedoni, che rischiano di inciampare se non lo vedono per tempo, così come per i ciclisti.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci pensa l'instabilità del blocco di pietra, che muovendosi potrebbe provocare danni a cose e soprattutto a persone anche in altri modi.