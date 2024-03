Le strade di Porta Palazzo e dintorni trasformate in un “colabrodo” di buche

Le piogge intense dei giorni scorsi stanno presentando il conto in termini di qualità della pavimentazione stradale: a farne le spese, così come accaduto anche in altre zone della città, sono state anche le vie limitrofe a Porta Palazzo.

Le strade di Porta Palazzo e dintorni

In piazza della Repubblica e dintorni, infatti, le buche sono decine: da via San Domenico a via Priocca, passando per via Pisano, l'asfalto ammalorato e spesso rappezzato perché non rifatto da anni rende le strade simili a un “colabrodo”. La pioggia abbondante non ha fatto altro che peggiorare la situazione perché, se da un lato ha mascherato gli avvallamenti ingannando l'occhio sulla loro profondità, dall'altro ha favorito infiltrazioni d acqua che hanno avuto come conseguenza il distacco del rappezzo inserito.

I marciapiedi

Come se non bastasse, anche sui marciapiedi sono presenti parti dissestate pericolose per i pedoni: un esempio è quello di lungo Dora Savona angolo via Priocca, con l'isola pedonale mai riasfaltata dopo alcuni lavori realizzati mesi fa, ma lasciata con il solo fondo in ghiaia che con le precipitazioni si trasforma in un lago di fango.