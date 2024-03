Dopo pioggia e neve, riecco il bel tempo sul Torinese: temperature in rialzo e da domani 'prove' di primavera

Dopo la pioggia del fine settimana (con neve e disagi in molte zone montane), la pressione sul Mediterraneo comincerà a rialzarsi nel corso della settimana, per cui oggi avremo ancora un po' di instabilità, poi da domani più sole e giornate più primaverili.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, lunedì 11 marzo

Cielo in generale nuvoloso, con nuvolosità in diminuzione a partire dalla serata. Temperature massime in ripresa e comprese tra 11 e 13°C. Venti assenti o deboli variabili in pianura, raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali, valle d'Aosta e verbano.

Da martedì 12 a venerdì 15 marzo

Le correnti in quota si disporranno generalmente da nordovest, per cui avremo passaggi di nubi alte alternate ad ampie schiarite e rasserenamenti. Possibili precipitazioni solo sulle zone alpine di confine, in particolare tra martedì e mercoledì.

Temperature in ulteriore rialzo domani per poi mantenersi stazionarie e in perfetta linea con il periodo. Massime che saranno generalmente comprese tra 17 e 19 °C , minime inizialmente in calo domani causa rasserenamenti in pianura con valori fino a 2/3 °C. Poi si rialzeranno e saranno comprese tra 6 e 9 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili, che assumeranno regime di brezza.

Tendenza fine settimana

Anche il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da giornate primaverili, anche se domenica potrebbe esserci un po' di instabilità in più.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino